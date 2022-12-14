Фінансові новини
- |
- 14.12.22
- |
- 10:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нова Зеландія виділить Україні майже $2 млн на гуманітарну допомогу
09:28 14.12.2022 |
Нова Зеландія надасть Україні $1,9 млн на закупівлю гуманітарної допомоги, заявила міністр закордонних справ Наная Магута.
"Нова Зеландія надасть додаткові $3 млн доларів (новозеландських доларів - ІФ У) через Міжнародний комітет Червоного Хреста", - випливає із заяви.
Магута уточнила, що головним чином йдеться про закупівлю медичного приладдя та обладнання, трансформаторів і генераторів.
"Цей останній внесок є доповненням до раніше наданої гуманітарної допомоги у розмірі $7,93 млн (новозеландських доларів - ІФ У)", - підсумувала глава МЗС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США нададуть Україні системи ППО PATRIOT - CNN і Reuters
|Рада ухвалила «європейський» закон про відбір суддів КС у редакції, яку критикували експерти
|Рада ухвалила скандальний законопроєкт про реформу містобудування
|Рада дозволила бізнесу зберігати до 2000 літрів пального для генераторів без ліцензій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Комісія з азартних ігор анулювала ліцензії трьох онлайн-казино через зв’язки з Росією
|Норвегія передасть Україні 10 мостів для заміни зруйнованих
|Чехія надасть Україні допомогу на EUR8,5 млн для проходження зими - Фіала
|Нова Зеландія виділить Україні майже $2 млн на гуманітарну допомогу
|Україна та Франція підписали низку угод в інфраструктурі, агро та IT на понад 150 мільйонів євро
|В Україні застарілі лампи розжарювання можна буде обміняти на світлодіодні безкоштовно
|ЄБРР та «Укренерго» підписали угоди про залучення 300 млн євро для відбудови енергоінфраструктури
Бізнес
|Суд ЄС зобов'язав Google видаляти недостовірні дані
|Технологічна галузь Європи цього року втратила понад $400 мільярдів, – звіт
|Amazon розробляє технологію ШІ, яка замінить HR-спеціалістів
|Український стартап Promin Aerospace готується до льотних випробувань ракети у 2023 році
|У США розслідують Neuralink Маска. Через випробування компанії загинули вже 1500 тварин
|Закон Мура живий, але коштує дорожче – технічний директор AMD Марк Пейпермайстер заперечив висловлювання Дженсена Хуанга
|Tesla відвантажила перші електричні вантажівки Semi — із запізненням на три роки