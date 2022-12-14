Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нова Зеландія виділить Україні майже $2 млн на гуманітарну допомогу

 

Нова Зеландія надасть Україні $1,9 млн на закупівлю гуманітарної допомоги, заявила міністр закордонних справ Наная Магута.

"Нова Зеландія надасть додаткові $3 млн доларів (новозеландських доларів - ІФ У) через Міжнародний комітет Червоного Хреста", - випливає із заяви.

Магута уточнила, що головним чином йдеться про закупівлю медичного приладдя та обладнання, трансформаторів і генераторів.

"Цей останній внесок є доповненням до раніше наданої гуманітарної допомоги у розмірі $7,93 млн (новозеландських доларів - ІФ У)", - підсумувала глава МЗС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5780
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 09:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4868  0,07 0,19 40,1437  0,02 0,05
EUR 41,0816  0,14 0,33 42,1526  0,15 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес