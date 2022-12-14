Україна та Франція підписали низку угод в інфраструктурі, агро та IT на понад 150 мільйонів євро

Франція надає 100 млн євро, щоб відбудувати українську інфраструктуру - мости та рейки.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на двосторонній бізнес-конференції зі стійкості та реконструкції України в Парижі, передає Інтерфакс-Україна.

"Не треба чекати кінця війни: щойно деокуповано територію, треба думати, як туди вдихати життя та економіку", - підкреслив Макрон.

Він також повідомив про підписання ще низки бізнес-угод, зокрема, щодо постачання насіння та підписання технологічної та цифрової дорожньої карти, яка включатиме створення франко-українського фонду стартапів та угоду з Ecole 42 на користь українських студентів.

За словами президента Франції, участь у конференції взяли 700 представників французького бізнесу, тоді як спочатку передбачалося 300 - підтвердження високого інтересу до України та процесу її відновлення.

У ході конференції міністр економіки та фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Брюно Ле Мер підписав дві угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо надання гарантій на суму 100 млн євро для підтримки об'єктів критичної інфраструктури України.

Завдяки механізму розподілу ризиків між французькою державою та ЄБРР ці гарантії дозволять надати 200 млн євро екстреної ліквідності НАК "Нафтогаз України" для закупівлі газу, необхідного для зимового періоду, та "Укрзалізниці" - для здійснення першочергових витрат.

Крім того, французький міністр підписав угоду з прем'єром України Денисом Шмигалем про пільговий кредит Казначейства у розмірі 37,6 млн євро на постачання 20 тис. тонн рейок, вироблених у Франції компанією Saarstahl, що дозволить відремонтувати понад 150 км залізниць України.

Також було підписано меморандум між компанією Matière та українським Державним агентством автомобільних доріг "Укравтодор", спрямований на ініціювання проєкту з постачання приблизно 25 розбірних мостів вартістю понад 30 млн євро, для яких Франція запропонує фінансування.

Ще один проєкт, за яким було підписано угоду, спрямований на забезпечення постачання насіння на суму понад 20 млн євро трьома французькими компаніями-експортерами - MAS Seeds, Lideas Seeds, RAGT. Держава покриває ризики, пов'язані з цим правочином, що дозволяє реалізувати проєкт підтримки аграрного сектору України.

Ле Мер також підписав угоду з прем'єром України Шмигалем та віце-прем'єром-головою Мінцифри Михайлом Федоровим, яка надасть імпульсу франко-українському співробітництву в цифровій сфері. У рамках цієї угоди дві країни погодили дорожню карту, спрямовану на досягнення швидких та конкретних результатів у ключових галузях цифрового суверенітету та розвитку України, а також у сферах кібербезпеки та фінансування стартапів через фонд за участю французьких та українських IT-стартаперів. Крім того, Ecole 42 і Station F займуться навчанням та підтримкою екосистеми українських стартапів.