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АНАЛІТИКА

Німеччина оголосила про виділення Україні ще 50 млн євро допомоги для проходження зимового періоду

 

Про це оголосила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на конференції з підтримки України в Парижі, пише "Європейська правда".

"Сьогодні Німеччина обіцяє ще 50 мільйонів євро як зимову допомогу для України. Путін хоче зламати українців своєю тактикою заморожування. Ми не дозволимо цьому статися", - заявила глава німецької дипломатії. 

"Путінські бомби означають, що лікарям доводиться оперувати серце хлопчика у світлі мобільних телефонів. Що діти роблять домашні завдання при свічках у шапці, шарфі та куртці. Ось чому ми мобілізуємо допомогу для виживання, включаючи генератори та трансформатори", - додала вона.

Як повідомлялося, результатом конференції у Парижі стало оголошення державами-партнерами України про надання країні допомоги в розмірі близько $1 млрд для проходження зимового періоду.

415 мільйонів євро будуть виділені на енергетичний сектор України, 25 мільйонів євро - на водопостачання, 38 мільйонів євро - на продовольство, 17 мільйонів євро - на охорону здоров'я та 22 мільйони євро - на транспорт.

Решта коштів ще не розподілена. Усього надати фінансову допомогу пообіцяли 46 країн і 24 міжнародні організації, що брали участь у конференції.
 

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