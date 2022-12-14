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Німеччина оголосила про виділення Україні ще 50 млн євро допомоги для проходження зимового періоду
23:47 13.12.2022 |
Про це оголосила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на конференції з підтримки України в Парижі, пише "Європейська правда".
"Сьогодні Німеччина обіцяє ще 50 мільйонів євро як зимову допомогу для України. Путін хоче зламати українців своєю тактикою заморожування. Ми не дозволимо цьому статися", - заявила глава німецької дипломатії.
"Путінські бомби означають, що лікарям доводиться оперувати серце хлопчика у світлі мобільних телефонів. Що діти роблять домашні завдання при свічках у шапці, шарфі та куртці. Ось чому ми мобілізуємо допомогу для виживання, включаючи генератори та трансформатори", - додала вона.
Як повідомлялося, результатом конференції у Парижі стало оголошення державами-партнерами України про надання країні допомоги в розмірі близько $1 млрд для проходження зимового періоду.
415 мільйонів євро будуть виділені на енергетичний сектор України, 25 мільйонів євро - на водопостачання, 38 мільйонів євро - на продовольство, 17 мільйонів євро - на охорону здоров'я та 22 мільйони євро - на транспорт.
Решта коштів ще не розподілена. Усього надати фінансову допомогу пообіцяли 46 країн і 24 міжнародні організації, що брали участь у конференції.
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