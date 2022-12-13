Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НАБУ домоглося арешту 657 млн грн, які можуть бути пов'язані з Коломойським

 

Вищий антикорупційний суд за клопотанням НАБУ заарештував 657 млн грн на рахунках ТОВ "Нью Енерджі Юкрейн" з метою подальшої спецконфіскації. Про це йдеться у судовому реєстрі.

Арешт накладено в межах кримінального провадження про продаж електричної енергії в інтересах ТОВ "Юнайтед Енерджі" (пов'язують з Ігорем Коломойським) протягом лютого-квітня 2022 року.

За версією слідства, службові особи Укренерго продали компанії електроенергію, попри те, що вона перебувала у стані "дефолтний", що призвело до формування безнадійної заборгованості.

Юнайтед Енерджі надалі перепродала електроенергію, а гроші вивела.

Частина суми опинилась на рахунках ТОВ "Нью Енерджі Юкрейн", яка, за даними слідства, тривалий час перебувала під контролем службових осіб Юнайтед Енерджі.

Слідство вважає, що в Нью Енерджі Юкрейн розуміли, що гроші, які надійшли від Юнайтед Енерджі, були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, свідомо взяли участь у їх легалізації та почали використовувати у господарській діяльності з метою отримання доходу.

Позиція Нью Енерджі Юкрейн полягає в такому:

→ заборгованість Юнайтед Енерджі перед Укренерго не має жодного стосунку до Нью Енерджі Юкрейн як контрагента;
→ заборгованість Юнайтед Енерджі перед Укренерго в розмірі 1,7 млрд грн не є доведеним фактом і не підтверджена судом.

Суддів, які розглядали клопотання НАБУ, ці аргументи не переконали. Гроші заарештували 17 листопада, а 1 грудня це рішення підтвердила апеляційна палата.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5780
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4137  0,00 0,00 40,1630  0,01 0,04
EUR 40,9452  0,04 0,10 42,0037  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес