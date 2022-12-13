НАБУ домоглося арешту 657 млн грн, які можуть бути пов'язані з Коломойським

Вищий антикорупційний суд за клопотанням НАБУ заарештував 657 млн грн на рахунках ТОВ "Нью Енерджі Юкрейн" з метою подальшої спецконфіскації. Про це йдеться у судовому реєстрі.

Арешт накладено в межах кримінального провадження про продаж електричної енергії в інтересах ТОВ "Юнайтед Енерджі" (пов'язують з Ігорем Коломойським) протягом лютого-квітня 2022 року.

За версією слідства, службові особи Укренерго продали компанії електроенергію, попри те, що вона перебувала у стані "дефолтний", що призвело до формування безнадійної заборгованості.

Юнайтед Енерджі надалі перепродала електроенергію, а гроші вивела.

Частина суми опинилась на рахунках ТОВ "Нью Енерджі Юкрейн", яка, за даними слідства, тривалий час перебувала під контролем службових осіб Юнайтед Енерджі.

Слідство вважає, що в Нью Енерджі Юкрейн розуміли, що гроші, які надійшли від Юнайтед Енерджі, були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, свідомо взяли участь у їх легалізації та почали використовувати у господарській діяльності з метою отримання доходу.

Позиція Нью Енерджі Юкрейн полягає в такому:

→ заборгованість Юнайтед Енерджі перед Укренерго не має жодного стосунку до Нью Енерджі Юкрейн як контрагента;

→ заборгованість Юнайтед Енерджі перед Укренерго в розмірі 1,7 млрд грн не є доведеним фактом і не підтверджена судом.

Суддів, які розглядали клопотання НАБУ, ці аргументи не переконали. Гроші заарештували 17 листопада, а 1 грудня це рішення підтвердила апеляційна палата.