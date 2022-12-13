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АНАЛІТИКА

Макрон анонсував виділення Францією €125 млн для підтримки стійкості України, зокрема надання 150 генераторів

 

Президент Франції Еммануель Макрон на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі оголосив, що Франція виділить €125 млн для підтримки стійкості України від російських ударів, зокрема надасть іще 150 генераторів і LED.

"Президент Еммануель Макрон оголошує про €125-мільйонний внесок Францією в негайну протидію України російським ударам, які занурюють Україну в пітьму і холод, зокрема про надання ще 150 генераторів, мільйони світлодіодів і технічне обслуговування Південноукраїнської АЕС", - написала прессекретар Міністерства Європи та закордонних справ Франції Анн-Клер Лежандр у твіттері у вівторок.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

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