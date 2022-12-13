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Україна отримала EUR100 млн пільговий кредит від Франції
13:45 13.12.2022 |
Україна отримала EUR100 млн кредиту на пільгових умовах від Французького агентства розвитку, кошти направлені до загального фонду держбюджету для фінансування першочергових видатків, зокрема соціальних та гуманітарних, повідомило українське Міністерство фінансів у вівторок.
"Дуже цінуємо внесок Франції у збереження стійкості фінансової системи України, а також готовність підтримувати нашу державу у боротьбі з агресором", - наводяться у релізі слова міністр фінансів Сергія Марченка.
Як уточнив Мінфін, кредит надається на пільгових умовах: відсоткова ставка становить 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дня кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на понад 5 років з дня укладання кредитного договору).
Загальна сума прямої бюджетної підтримки від Франції з 24 лютого 2022 року становить $432 млн, додало відомство.
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