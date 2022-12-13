Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримала EUR100 млн пільговий кредит від Франції

 
 

Україна отримала EUR100 млн кредиту на пільгових умовах від Французького агентства розвитку, кошти направлені до загального фонду держбюджету для фінансування першочергових видатків, зокрема соціальних та гуманітарних, повідомило українське Міністерство фінансів у вівторок.

"Дуже цінуємо внесок Франції у збереження стійкості фінансової системи України, а також готовність підтримувати нашу державу у боротьбі з агресором", - наводяться у релізі слова міністр фінансів Сергія Марченка.

Як уточнив Мінфін, кредит надається на пільгових умовах: відсоткова ставка становить 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дня кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на понад 5 років з дня укладання кредитного договору).

Загальна сума прямої бюджетної підтримки від Франції з 24 лютого 2022 року становить $432 млн, додало відомство.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,6000
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4137  0,00 0,00 40,1630  0,01 0,04
EUR 40,9452  0,04 0,10 42,0037  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес