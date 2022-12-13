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Швеція виділить додаткові 55 млн євро на відновлення України
23:59 12.12.2022 |
Уряд Швеції надасть додаткові 600 мільйонів крон (55,08 мільйона євро) на допомогу з відновленням пошкодженої внаслідок російських атак інфраструктури в Україні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю SVT заявив міністр співробітництва у сфері розвитку Юган Форсселл.
"Люди в Україні зараз переживають дуже важкі часи, і тому Швеція виділяє понад півмільярда крон на довгострокову реконструкцію країни", - сказав він.
Подробиці нового пакета допомоги будуть представлені на конференції донорів України в Парижі, яка відбудеться у вівторок. За словами шведського міністра, йдеться про допомогу у відбудові зруйнованих шкіл, лікарень, інфраструктури та сільського господарства.
"(Це потрібно) як для того, щоб полегшити задоволення потреб, так і для того, щоб посилити стійкість України, щоб вона могла продовжувати протистояти вторгненню", - зазначив Форсселл.
Міністр уряду Швеції також наголосив, що підтримка України збережеться у довгостроковій перспективі.
"Ми чітко дали зрозуміти: ми будемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Це не перший пакет допомоги і не останній. На зустрічах міністрів закордонних справ, які я відвідую, я бачу, що існує великий міжнародний інтерес, і нам також потрібно буде робити більше в майбутньому", - додав він.
Пакет у розмірі 600 мільйонів шведських крон є останнім у низці зусиль з надання допомоги Україні.
У середині листопада уряд Швеції оголосив про виділення "зимового пакета" в розмірі 720 мільйонів крон, до якого увійшли військове зимове спорядження, намети та маскувальні сітки, а також гуманітарна допомога.
За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція надала Україні військову та гуманітарну допомогу на суму близько 5,2 мільярда шведських крон (477 мільйонів євро).
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