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Україна та IFC домовилися про залучення приватних інвесторів до відновлення
23:39 12.12.2022 |
Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надаватиме допомогу Україні у відновленні та залученні інвестицій в інфраструктуру.
Відповідний меморандум про порозуміння між урядом України та IFC щодо створення та впровадження механізмів із залучення приватних інвесторів до відбудови інфраструктури України підписали прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та віцепрезидент IFC в Європі, Латинській Америці та Карибському басейні Альфонсо Гарсія Мора.
Співпраця передбачатиме допомогу у відборі пріоритетних проєктів відновлення України та створенні сприятливих умов для залучення приватних інвестицій. Зокрема, ідеться про проекти державно-приватного партнерства в таких секторах, як транспорт і логістика, міська та соціальна інфраструктура, енергетика.
"Спільно з IFC ми працюємо над створенням умов для збільшення надходжень приватних інвестицій у нашу економіку, особливо через механізм державно-приватного партнерства. Разом ми сподіваємося швидко розпочати ефективні проєкти для відновлення України. Ми вдячні нашим партнерам за цю підтримку", - зазначив Шмигаль.
Гарсія Мора зі свого боку відзначив, що, як один із найбільших інвесторів у приватний сектор України, IFC невпинно працює над залученням приватного капіталу для відбудови України.
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