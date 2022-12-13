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АНАЛІТИКА

Країни G7 створять міжвідомчу Координаційну платформу донорів для відновлення України - заява

 

Країни "Великої сімки" (G7) заявляють про наміри створити міжвідомчу Координаційну платформу донорів для фінансування відновлювальних робіт і реформ в Україні.

"Ми твердо підтримуємо зусилля щодо забезпечення негайної фінансової стабільності України та її відновлення й реконструкції у напрямі стійкого, успішного та демократичного майбутнього відповідно до її європейського шляху... З метою підтримки ремонту, відновлення та реконструкції України разом із Україною та нашими міжнародними партнерами та в тісному співробітництво з відповідними міжнародними організаціями і міжнародними фінансовими інститутами ми створимо міжвідомчу Координаційну платформу донорів", - йдеться у заяві лідерів країн G7, опублікованій на сайті Білого дому після онлайн-консультацій у понеділок.

"За допомогою цієї платформи ми координуватимемо чинні механізми для надання постійної короткострокової та довгострокової підтримки... координуватимемо подальше міжнародне фінансування та експертизу, а також заохочуватимемо програму реформ України, а також зростання приватного сектора", - повідомляється в документі.

Також лідери країн G7 заявляють про намір створити секретаріат такої платформи. "Кожен із нас призначить високопоставленого представника уряду для нагляду за створенням платформи та поточною координацією та попросить їх зібратися якнайшвидше у січні 2023 року", - йдеться у заяві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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