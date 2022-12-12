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Шмигаль зустрівся з міністром енергетики Франції — говорили про допомогу Україні
19:32 12.12.2022 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з міністром енергетики Франції Аньєс Паньє-Рюнаше підтримку енергетичного сектору України після російських обстрілів та необхідність запровадження санкцій проти рф в частині постачань ядерного пального й технологій для атомної енергетики.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.
«Працюємо з партнерами, аби Україна успішно пройшла зиму та перейшла до стійкого відновлення і впровадження нових сучасних технологій в енергетиці», - зазначив глава уряду.
Він подякував Франції за надану допомогу, зокрема, майже 73 тонни енергетичного обладнання, яке вже передано українським компаніям для відновлення та стабілізації енергосистеми України.
Під час зустрічі Шмигаль наголосив на необхідності спільної протидії ядерному тероризму з боку росії.
«Радіаційна та ядерна безпека - перший пункт мирного плану Президента України. рф має вивести свої війська із Запорізької АЕС та припинити незаконні дії щодо української станції. Маємо розширити місію МАГАТЕ з метою створення демілітаризованої зони та розпочати роботу щодо запровадження дієвих санкцій проти росії та її компаній у ядерній сфері», - підкреслив Прем'єр-міністр.
Зі свого боку Аньєс Паньє-Рюнаше повідомила, що Франція готує для України чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи.
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