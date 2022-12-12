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АНАЛІТИКА

До «Дія.City» вже приєдналося понад 400 компаній, – Федоров

15:24 12.12.2022 |

Економіка

 

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу "Дія.City" вже приєдналися понад400 компаній.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Податковий та правовий простір "Дія.City" впевнено росте. Сьогодні вже перетнув позначку у 400 компаній-резидентів", - зазначив він.

За останні два місяці резидентами стали такі компанії як Kyivstar.Tech, Modus, BillTech, DevRain, Star та інші.

"Дія.City" - правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб - резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".

У квітні Кабінет міністрів України розширив дію спеціального правового режиму "Дія.City" на низку видів технологічної діяльності.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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