Україна за 11 міс. знизила випуск металопродукції на 68-70% через агресію РФ

Українські металургійні підприємства у січні-листопаді поточного року скоротили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 70,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 5,242 млн тонн.

За інформацією об'єднання "Укрметалургпром", за одинадцять місяців 2022 року виплавка сталі знизилася на 68,6% - до 6,157 млн тонн, чавуну - на 68,4%, до 6,144 млн тонн.

Як повідомлялося, за 2021 рік вироблено 21,165 млн тонн чавуну (103,6% до 2020 року), 21,366 млн тонн сталі (103,6%), 19,079 млн тонн прокату (103,5%).

