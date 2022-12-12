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Україна за 11 міс. знизила випуск металопродукції на 68-70% через агресію РФ
13:51 12.12.2022 |
Українські металургійні підприємства у січні-листопаді поточного року скоротили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 70,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 5,242 млн тонн.
За інформацією об'єднання "Укрметалургпром", за одинадцять місяців 2022 року виплавка сталі знизилася на 68,6% - до 6,157 млн тонн, чавуну - на 68,4%, до 6,144 млн тонн.
Як повідомлялося, за 2021 рік вироблено 21,165 млн тонн чавуну (103,6% до 2020 року), 21,366 млн тонн сталі (103,6%), 19,079 млн тонн прокату (103,5%).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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