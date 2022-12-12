Порти «Південний» та «Чорноморськ» відновили роботу після знеструмлення

Два порти Великої Одеси відновили роботу після знеструмлення внаслідок ворожої атаки на об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Адміністрації морських портів України Олексій Востріков.

"Атака ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури повністю знеструмили і об'єкти критичної інфраструктури. Порт "Одеса" та "Південний" не мали змоги виконувати вантажні роботи, порт Чорноморськ - лише частково", - зазначив він.

У неділю, 11 грудня, енергопостачання поступово відновлювалось, у портах використовували альтернативні джерела живлення.

Зазначається, що порт "Південний" та "Чорноморськ" здійснюють вантажні операції, порт "Одеса" поки що ні.

"Ситуацію прогнозувати важко адже маємо справу з ворогом, для якого не існує принципів. Що стосується експорту, то РФ і до цього його гальмувала створюючи проблеми з інспекціями в Босфорі, а відсутність енергопостачання звісно буде гальмувати ще більше", - наголосив Востріков.