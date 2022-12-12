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Світовий банк планує до кінця року виділити Україні ще $1,7 мільярда
13:12 12.12.2022 |
Світовий банк планує до кінця 2022 року виділити Україні ще 1,7 мільярда доларів.
Про це в інтерв'ю Укрінформу розповіла віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде.
"За нашими оцінками, до кінця 2022 року ми виділимо ще 1,7 мільярда доларів США. Решта коштів буде виділена на початку наступного року", - сказала Б'єрде.
Вона зазначила, що загалом, понад 50 відсотків усієї економічної допомоги, наданої Україні з початку війни, пройшло через Світовий банк.
Як повідомлялося, Світовий банк мобілізував для України 13 млрд доларів екстреного фінансування, зокрема й у зобов'язаннях та гарантіях донорів.
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