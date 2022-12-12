Макрофіндопомогу ЄС на EUR18 млрд у 2023 році виділяють під умови структурної політики - Мінфін

Україні для отримання у 2023 році EUR18 млрд макрофінансової допомоги Євросоюзу необхідно підписати ще відповідні Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду, які визначатимуть умови структурної політики, виконання яких протягом року буде основою для одержання коштів, а також юридичні та технічні аспекти надання Україні зазначеного пільгового кредитного ресурсу, повідомляє Мінфін.

"Очікується, що пільгові позикові кошти надходитимуть до державного бюджету України протягом 2023 року рівномірними частинами з урахуванням виконання Україною погоджених сторонами умов", - зазначив Мінфін у повідомленні у понеділок.

Згідно з ним, планується, що перший транш Україна отримає вже в січні 2023 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко подякував Раді ЄС за ухвалене 10 грудня рішення підтримати пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні в 2023 році EUR18 млрд. Зазначена пропозиція має бути підтримана Європейським парламентом.

"Рішення Ради ЄС є важливим знаком підтримки та солідарності з Україною... Реалізація нової програми макрофінансової допомоги ЄС буде однією із запоруок збереження фінансової та економічної стабільності в державі, а також нашої впевненості у стабільному проходженні наступного бюджетного року", - зазначив Марченко.

Щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними Мінфіну та уряду, становить майже $5 млрд. Наступного року уряд планує знизити дефіцит держбюджету $3-4 млрд за місяць (сумарно $38 млрд за рік), розраховуючи на його фінансування США, МВФ та ЄС, а також має намір залучити $17 млрд на екстрене відновлення.

За даними Мінфіну, обсяг фактично виділеного Україні міжнародними партнерами з початку війни фінансування на покриття дефіциту держбюджету на 7 грудня становив $27,26 млрд, і ще $1 млрд - на відновлення, або сумарно 75% заявленої ними допомоги на загальну суму $37,79 млрд.

Мінфін уточнює, що загальна сума одержаної Україною макрофінансової допомоги ЄС, починаючи з 24 лютого, становить EUR6,7 млрд. Ще $626 млн було виділено у вигляді грантів.

