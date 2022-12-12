Адміністрація Байдена готова й надалі шукати мільярди доларів на допомогу Україні, – міністерка фінансів США

Адміністрація президента США Джо Байдена готова продовжувати шукати мільярди доларів для допомоги Україні, поки вона бореться із вторгненням Росії та ракетними атаками.

Про це в інтервʼю програмі 60 Minutes на каналі CBS повідомила міністерка фінансів США Джанет Єллен, передає Bloomberg.

На питання, як довго триватиме підтримка України з боку США, вона відповіла: "Стільки, скільки буде потрібно".

Єллен також позитивно оцінила нові зусилля США та їх союзників щодо санкцій проти російської нафти, спрямованих на обмеження доходів країни агресора від її експорту.

"Обмеження ціни набуло чинності лише на початку цього тижня (5 грудня), але я б сказала, що поки все добре", - сказала міністерка.

Водночас заступник Єллен Воллі Адейемо прокоментував шкоду, яку санкції завдають економіці Росії. За його словами, адміністрація Байдена має розвідувальні дані щодо діяльності російського уряду.

"Ми бачимо дані розвідки про спроби РФ уникнути санкцій. Ми також бачимо розвіддані про те, що потрібно Росії, щоб продовжувати війну в Україні", - наголосив Адейемо.

Також зазначається, що заяви міністерки фінансів перекликаються за словами президента Джо Байдена, який у неділю підтвердив підтримку США Україні під час розмови з президентом Володимиром Зеленським. За даними Білого дому, Байден заявив, що США мають намір продовжувати надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, а також притягувати Росію до відповідальності за війну.