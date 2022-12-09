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АНАЛІТИКА

Норвегія виділяє 1 млрд крон на відновлення інфраструктури в Україні

 

Міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуїтфельдт і регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали угоду про надання одного мільярда норвезьких крон (100 мільйонів доларів) на відновлення пошкодженої інфраструктури в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в п'ятницю оголосив уряд Норвегії.

Допомога Норвегії буде скерована через Цільовий фонд Світового банку з питань відродження, відновлення, реконструкції та реформування України, який є багатостороннім донорським проєктом Світового банку.

Світовий банк використовуватиме цей фонд для подальшого залучення антикризової допомоги українській владі, а також для підтримки ремонту критично важливої інфраструктури та більш довгострокової реконструкції.

"Існує нагальна потреба у відновленні системи електропостачання та іншої інфраструктури в Україні після бомбардувань Росією цивільних об'єктів. Я рада, що сьогодні ми підписали угоду про надання одного мільярда норвезьких крон, щоб допомогти швидко розпочати ремонтні роботи", - прокоментувала глава норвезького МЗС.

Раніше Норвегія надала 300 мільйонів норвезьких крон у вигляді бюджетної підтримки українському уряду через Світовий банк. Ці кошти були використані для виплати заробітної плати медичному персоналу, вчителям та працівникам державного сектору, а також пенсій та соціальної допомоги.

За офіційними даними, уряд Норвегії загалом виділив 14,4 мільярда норвезьких крон на підтримку України та сусідніх країн на 2022-2023 роки.
Ключові теги: Норвегія
 

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