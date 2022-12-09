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АНАЛІТИКА

Інфляція в Україні у листопаді знизилася до 0,7%, у річному вимірі - до 26,5% - Держстат

15:20 09.12.2022 |

Економіка

 

Зростання споживчих цін в Україні у листопаді 2022 року сповільнилося до 0,7% з 2,5% у жовтні, 1,9% - у вересні, 1,1% - у серпні, повернувшись на рівень липня, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

У листопаді минулого року було зафіксовано інфляцію 0,8%, тому у річному вимірі за підсумками листопада цього року вона знизилася до 26,5% з 26,6% за підсумками жовтня.

Базова інфляція минулого місяця знизилася до 1,3% з 1,9% у жовтні, 2,4% - у вересні та 2,1% - у серпні.

З початку цього року за 11 місяців споживчі ціни в Україні зросли на 25,7%, а базова інфляція становила 21,6%, уточнив Держстат.

Нацбанк у середині жовтня зберіг прогноз інфляції за підсумками 2022 року на рівні 30%, тоді як уряд наприкінці жовтня покращив його з 30,1% до 29,3%.

Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова - до 7,9% проти 4,5% роком раніше.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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