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Рада директорів МВФ розгляне Моніторингову програму для України 19 грудня
12:48 09.12.2022 |
Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) розгляне питання затвердження Моніторингової програми для України за участю ради директорів (PMB) 19 грудня.
Відповідний пункт внесено до графіку засідань ради, повідомляється на його сайті.
Окрім України, МВФ 19 грудня розгляне також питання Кенії, Тунісу та Сербії.
Як повідомлялося, Україна надіслала до МВФ запит на чотиримісячну Моніторингову програму PMB. Київ сподівається, що на зміну цій програмі, яка не передбачає фінансування, вже на початку наступного року прийде програма розширеного фінансування EFF, яка може частково покрити дефіцит держбюджету-2023, який оцінено у $38 млрд.
Про досягнення Україною угоди з МВФ на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA) щодо умов Моніторингової програми глава місії МВФ Гевін Грей заявив 23 листопада.
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