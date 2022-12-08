Бізнесу дозволять зберігати до 2 т пального без ліцензії – Гетманцев

Верховна Рада до кінця року хоче ухвалити закон, який дозволить бізнесу зберігати до 2 т пального без потреби отримувати ліцензію. Про це в інтервʼю Forbes розповів голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

«Бізнес зможе зберігати до 2 т пального без необхідності отримувати ліцензію або інші дозвільні документи», - каже Гетманцев.

З його слів, для того, щоб зберігати понад 2 т пального, компанії потрібно буде подати декларацію у податкову. Ці норми не стосуються АЗС, гуртовиків і нафтопереробних заводів.

«Зміни впроваджуються на час дії воєнного стану. Закон розраховують ухвалити до кінця цього року», - каже очільник фінансового комітету.

Зазначимо, згідно з чинним законодавством, підприємці можуть зберігати пальне в каністрах до 5 л. Для зберігання більшого обсягу потрібна ліцензія на зберігання пального. Інакше бізнесу загрожує 500 тис. грн штрафу.

Нагадаємо, що під час відключення електроенергії бізнес масового використовує генератори, які працюють на пальному. Однак, зі слів Гетманцева, наразі штрафні санкції за безліцензійне зберігання пального до них не застосовуються.

