Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок електромобілів України з початку року зріс на 55%

16:32 08.12.2022 |

Економіка

 

Реєстрації в Україні нових та вживаних електромобілів у січні-листопаді 2022 року перевищили аналогічний показник минулого року на 54,5% - до 11,759 тис. од. Про це повідомила Федерація автопрому України (ФАУ) на основі даних МВС.

Згідно з інформацією на сайті Федерації, у тому числі в листопаді ринок скоротився порівняно з жовтнем поточного року на 9,1% - до 1422 од., що все ж значно (на 65%) перевищує показник минулого року.

За підсумками січня-листопада новим лідером реєстрацій став Volkswagen з часткою 20,2% ринку та переміщенням на чотири позиції вгору порівняно з торішнім результатом. При цьому реєстрація марки зросла більш ніж у п'ять разів - до 2,375 тис.од.

Друге місце у лідера минулого року Nissan із приростом реєстрацій на 12% та часткою 19,7% (за 11 міс.-2021 - 26,7%), на третьому місці Tesla - 14,9% (-1 позиція).

Четверте місце, як і роком раніше, у Renault - 6,8%, а на п'яте місце вийшла Honda з часткою 5,2% (+8 позицій), наростивши реєстрацію в 5,5 рази - до 613 од.

У той же час Chevrolet, який займав у січні-листопаді-2021 третій рядок рейтингу, цього року перемістився на 10-у позицію зі зниженням реєстрацій на 55% - до 344 од. (частка ринку 2,9% проти 10%).

Інші марки, що входять до десятки рейтингу (Hyundai, BMW, Mercedes-Benz, Audi) наростили реєстрації.

У структурі реєстрацій електромобілів за роками випуску, згідно зі статистикою, у січні-листопаді найбільше зареєстровано автомобілів 2021 року випуску - 2440, далі слідують реєстрації авто 2022 р.в. - 1717, 2019 р.в. - 1318, та 2020 року - 1166 авто.

Як повідомлялося з посиланням на дані ФАУ, у 2021 році реєстрація в Україні електромобілів збільшилася на 18,9% порівняно з 2020 роком - до 8541 од., у тому числі на частку нових авто припало 14,2% проти 8,9% роком раніше.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,4629
  0,0603
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3988  0,06 0,16 40,1758  0,05 0,12
EUR 40,8231  0,12 0,29 41,8858  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9290  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес