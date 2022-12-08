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АНАЛІТИКА

Кількість нових ФОПів скоротилася на чверть

16:28 08.12.2022 |

Економіка

 

З 1 жовтня до 30 листопада включно в Україні було зареєстровано трохи більш як 33 000 ФОПів та майже 55000 юросіб, 20 з яких здійснили перереєстрацію. Про це йдеться у дослідженні YouControl Market.

Порівняно з аналогічними місяцями минулого року показники просіли на 26% за ФОПами та на 40% - за компаніями. З 1 жовтня до 30 листопада включно в Україні було зареєстровано трохи більш як 33 000.

У порівнянні з аналогічним періодом за минулий рік, приріст нових компаній та ФОП дещо знизився. Зокрема, тоді було зареєстровано близько 9000 компаній, це на 40% більше ніж цьогоріч. А фізосіб-підприємців у жовтні-вересні 2021-го зареєструвалося близько 44 500, що на 26 % більше ніж 2022 р.

Найбільше нових бізнесів відкрили у Києві - з 1 жовтня до 30 листопада було зареєстровано майже 2000 компаній та 5000 ФОПів. Це 35 та 15% відповідно.

До трійки лідерів серед створення підприємств потрапили також Львівська (9,4%) та Дніпропетровська області (7%). Серед ФОПів на другому місці після Києва опинилась Львівська область (8,6%), а на третьому - Дніпропетровська (8,4%).

Найпопулярнішим видом діяльності новостворені підприємства та ФОПи обирали гуртову та роздрібну торгівлю.

Майже 27% та 36% відповідно. З цікавого: за 2 аналізованих місяці в Україні відбувся приріст нових компаній у сфері ІТ. Серед новостворених цю сферу обрали майже 20% ФОПів та 5% підприємств.

Також юрособи наростили присутність в галузі охорони здоров'я (14%) та наданні інших видів послуг (11%). Крім цього, підприємств побільшало у сферах переробної промисловості (майже 7%), адміністративного та допоміжного обслуговування (5,7%) та логістиці, зокрема поштової та кур'єрської діяльності (5,5%).

А от фізосіб-підприємців, крім айтівців, побільшало в секціях професійної, наукової та технічної діяльності - понад 10%, логістиці - майже 8% та 6% у сфері організації харчування.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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