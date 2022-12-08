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Імпорт вживаних іномарок стабілізувався у листопаді
16:23 08.12.2022 |
Українці зареєстрували 14 900 легкових авто, ввезених з-за кордону в листопаді. Це на 1% менше, ніж у жовтні поточного року, і майже вчетверо менше порівняно з торішнім показником, повідомляє профільна асоціація Укравтопром.
Реєстрація вживаних авто майже вп'ятеро перевищила кількість реєстрацій нових автомобілів у листопаді, додають в асоціації.
Найпопулярнішим вживаним авто у листопаді став Renault Megane: на українські номери перейшли 1028 автомобілів цієї моделі.
Другий результат у Volkswagen Golf - 994 авто.
На третьому місці Volkswagen Passat - 709 автомобілів.
Також у п'ятірку місяця увійшли Skoda Octavia (701 авто) та Ford Focus (396 авто).
Загалом із січня до листопада 2022 року українські номери отримали 372 500 вживаних автомобілів, завезених з інших країн, що на 21% менше, ніж за цей період 2021 року.
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