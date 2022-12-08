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НБУ заявляє про контрольовану інфляцію, очікує на її уповільнення з II кв.-2023
14:30 08.12.2022 |
Національний банк України (НБУ) заявляє про контрольовану інфляцію, яка прискорилася за підсумками жовтня до 26,6% у річному обчисленні, та очікує на її уповільнення з другого кварталу 2023 року, повідомляється на сайті НБУ в четвер.
"Зростання споживчих цін в Україні за підсумками жовтня прискорилося до 26,6% у річному обчисленні. За попередніми оцінками НБУ, у листопаді інфляція надалі зростала, але нижчими темпами, ніж передбачалося у жовтневому прогнозі. (...), динаміка інфляції залишається контрольованою (...). У другому кварталі наступного року очікується початок циклу уповільнення річної інфляції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що основними чинниками прискорення інфляції залишаються наслідки воєнних дій та окупації окремих регіонів України, що впливає на збільшення виробничих витрат бізнесу та призводить до дефіциту окремої продукції.
Поступове посилення монетарних умов після червневого підвищення облікової ставки до 25% та фіксація офіційного курсу гривні відіграють важливу роль для стабілізації інфляційних очікувань.
НБУ очікує, що після інфляційного сплеску, зумовленого повномасштабною війною, за підсумками наступного року зростання споживчих цін сповільниться, чому насамперед має сприяти зниження ризиків безпеки завдяки успішним діям ЗСУ.
Окрім того, з початку 2023 року очікується повне припинення емісійного фінансування бюджету.
Водночас НБУ не очікує стрімкого уповільнення інфляції в умовах війни, оскільки українська економіка ще довго функціонуватиме в умовах обмеженої логістики та дефіциту електроенергії.
Послаблення споживчого попиту може частково компенсувати інфляційні ефекти зростання виробничих витрат бізнесу. Отже, інфляція знижуватиметься досить повільно й у 2023-2024 роках суттєво перевищувати мету НБУ у 5%.
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