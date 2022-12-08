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АНАЛІТИКА

Доходи місцевих бюджетів у січні-жовтні 2022 року скоротилися на 16%

13:42 08.12.2022 |

Економіка

 

За підсумками 10 місяців 2022 року надходження до місцевих бюджетів скоротилися в середньому на 16%.

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

«Проаналізували по даним Openbudget надходження до бюджетів областей за перші 10 місяців року. В середньому доходи впали на 16% порівняно з січнем-жовтнем 2021», - йдеться у повідомленні.

За інформацією Железняка, найбільші від'ємні результати за надходженнями зафіксовані у Херсонській (-52%), Запорізькій (-33,3%), Дніпропетровській (-23,3%), Чернігівській (-21,7%) та Закарпатській (-20,8%) областях.

Зростання доходів було зафіксовано лише у двох областях - Львівській (+9%) та Миколаївській (+4%).

«Щодо Миколаївської області, то тут очевидно, що відрахування внесків у бюджет - з військових зарплат», - зауважив народний депутат.

Як повідомлялося, за оперативними даними Державної казначейської служби, у листопаді 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 94,4 млрд гривень. За січень-листопад 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 810,5 млрд грн.
 

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