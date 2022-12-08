Уряд перерахував місцевим бюджетам понад 123 мільярди

Місцеві бюджети у січні - листопаді 2022 року отримали 123,4 млрд грн трансфертів із загального фонду державного бюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"З початку 2022 року (станом на 01.12.2022) Уряд України згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 123,4 млрд грн, що становить 75,9% від передбачених розписом асигнувань", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на базову дотацію перераховано в сумі 14,9 млрд грн, або 100% до розпису асигнувань та освітню субвенцію перераховано в сумі 88,6 млрд грн, або 100% до розпису.

У листопаді 2022 року місцеві бюджети отримали 9,9 млрд грн трансфертів. У розпорядженні органів місцевого самоврядування щомісячно залишається також реверсна дотація в обсязі 899 млн грн, яка не перераховується до державного бюджету в умовах воєнного часу.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами за січень - листопад 2022 року збільшились на 90,1 млрд грн і станом на 1 грудня 2022 становлять 146,5 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України у липні спростила бюджетні процедури в умовах воєнного стану для місцевого самоврядування і надала їм можливість використовувати кошти спеціального фонду.