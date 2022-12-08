Українці в листопаді перевели в готівку на 43% більше коштів через торговельні термінали ПриватБанку на касах торговельних точок

Українці в листопаді перевели в готівку через торговельні термінали ПриватБанку на касах торговельних точок 2,3 млрд грн, що на 43% більше порівняно з жовтнем через перебої з постачанням електрики, повідомила пресслужба банку в четвер.

Згідно з повідомленням, за останній місяць цією послугою скористалися майже 1,5 млн українців, середня сума отриманих готівкових кас трохи перевищує 1,5 тис. грн.

Водночас через аварійні перебої з електрикою обсяги сплати покупок картками в листопаді були меншими, ніж у жовтні на 5,1% (51 млрд грн).

Окрім того, у листопаді українці сплатили картками у мережі торговельних терміналів ПриватБанку за купівлю електроніки та побутової техніки 3,8 млрд грн, що на 15% більше, ніж у жовтні.

Зазначається, що найбільш популярними товарами місяця стали павербанки та інша техніка для автономного енергозабезпечення.

Оплати картками на АЗС у листопаді порівняно з жовтнем зросли на 7,6% - до 2,7 млрд грн, на продукти харчування - скоротилися на 9,6%, до 22,1 млрд грн, на ліки - на 4%, до 3,1 млрд грн, а на кафе та ресторани - на 12,4%, до 3,1 млрд грн.