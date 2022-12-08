Споживчі настрої українців покращилися у листопаді, – дослідження

За даними дослідження Info Sapiens

«Споживчі настрої в Україні» у листопаді 2022 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 1,6 пункти та становить 85,2 п. Зросли індекси поточного особистого матеріального становища та очікуваних змін особистого матеріального становища.

У листопаді 2022 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 85,2 п., що на 1,6 п. вище за показник жовтня.

Індекс поточного становища (ІПС) зріс і складає 44,7, що на 2,3 п. вище за рівень цього показника у жовтні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 41,1, що на 5,4 п. вище за показник у жовтні;

- індекс доцільності великих покупок (х5) зменшився на 0,7 п. та встановився на позначці 48,3 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у листопаді зріс на 1,1 п. та складає 112,2 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 96,3 п., що на 5,7 п. вище за рівень цього показника у жовтні;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зменшився на 3,5 п. та складає 91,3 п.;

- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс на 1,2 п. порівняно з минулим місяцем та складає 148,9 п.

У листопаді показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 3,2 п. та складає 127,4 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 4,4 п. та складає 182,7 п. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 5,9 п. та складає 153,6 п.

«Показники споживчих настроїв (у тому числі поточного становища і очікувань), залишаються стабільними у листопаді порівняно до жовтня, на тлі стабільно важкої ситуації на фронті та в енергосистемі України у ці два місяці. Водночас українці у листопаді стали дещо менше боятися подальшого зростання цін та зниження курсу гривні.» - коментують аналітики Info Sapiens.