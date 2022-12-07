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Майже 10% підприємств малого та середнього бізнесу з початку війни збільшили обсяги робіт

22:01 07.12.2022 |

Економіка

 

У листопаді частка підприємств, які з 24 лютого повністю або майже повністю припинили роботу, дорівнювала 31,7%. Натомість 9,4% бізнесів збільшили обсяги робіт.

Як повідомляє Укрінформ, такі дані опитування бізнесу оприлюднив Офіс з розвитку підприємництва та експорту.

«У листопаді було 31,7% підприємств, які повністю або майже повністю припинили роботу з 24 лютого. Це найнижчий показник з початку опитувань у березні; зокрема, у квітні не працювали частково або повністю 55,9% підприємств, у червні - 46,8% підприємств, у вересні - 33,8%», - йдеться в повідомленні.

Майже 10% підприємств малого та середнього бізнесу з початку війни збільшили обсяги робіт

 

Водночас 9,4% підприємств у листопаді вказали на збільшення обсягів робіт порівняно з довоєнним періодом - це найбільший показник з початку досліджень у березні. Частка таких підприємств поступово зростає.

Більшість підприємств (73,8%) станом на листопад прогнозують зниження обсягів бізнесу порівняно з аналогічним періодом минулого року. 13,1% - очікують отримати результат, не менший за показник минулого року, а 13,1% прогнозують зростання бізнесу.

Майже 10% підприємств малого та середнього бізнесу з початку війни збільшили обсяги робіт

 

Також позитивну динаміку демонструють показники чисельності персоналу. Так, частка персоналу (порівняно з 23 лютого), скорочена на поточний момент, у листопаді зменшилась до 24,5% (у вересні було 28%). Загалом станом на листопад було скорочено 1,155 млн працівників, і це менше за показник вересня.

Майже 10% підприємств малого та середнього бізнесу з початку війни збільшили обсяги робіт

 

Майже 10% підприємств малого та середнього бізнесу з початку війни збільшили обсяги робіт

 

В Офісі наголошують, що серед основних перешкод для відновлення бізнес називає непрогнозованість розвитку ситуації в країні, фінансові проблеми (відсутність достатнього капіталу) і недостатню кількість платоспроможних клієнтів в Україні.

Майже 10% підприємств малого та середнього бізнесу з початку війни збільшили обсяги робіт

 

Ключовою проблемою у взаємовідносинах із владою називають блокування податкових накладних, а також затримку з логістикою на кордоні (черги на митних пунктах) та відмову в доступі до державних програм підтримки (гранти, «Доступні кредити 5-7-9%» тощо).

Майже 10% підприємств малого та середнього бізнесу з початку війни збільшили обсяги робіт

 

Також суттєво впливає на роботу відключення електрики. 48% опитаних підприємств заявили про зниження з цієї причини оборотів на 20 і більше відсотків, 9,5% - втратили близько половини обороту, ще 7,5% опитаних втратили до 80% обороту, 7,9% - практично зупинилися.

Майже 10% підприємств малого та середнього бізнесу з початку війни збільшили обсяги робіт

 

Як повідомлялося, за даними Асоціації рітейлерів України, на 20 листопада рітейл відновив роботу 14,9 тис. магазинів із 16,4 тис., що працювали до початку повномасштабного вторгнення рф.
 

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