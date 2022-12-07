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Майже 10% підприємств малого та середнього бізнесу з початку війни збільшили обсяги робіт
22:01 07.12.2022 |
У листопаді частка підприємств, які з 24 лютого повністю або майже повністю припинили роботу, дорівнювала 31,7%. Натомість 9,4% бізнесів збільшили обсяги робіт.
Як повідомляє Укрінформ, такі дані опитування бізнесу оприлюднив Офіс з розвитку підприємництва та експорту.
«У листопаді було 31,7% підприємств, які повністю або майже повністю припинили роботу з 24 лютого. Це найнижчий показник з початку опитувань у березні; зокрема, у квітні не працювали частково або повністю 55,9% підприємств, у червні - 46,8% підприємств, у вересні - 33,8%», - йдеться в повідомленні.
Водночас 9,4% підприємств у листопаді вказали на збільшення обсягів робіт порівняно з довоєнним періодом - це найбільший показник з початку досліджень у березні. Частка таких підприємств поступово зростає.
Більшість підприємств (73,8%) станом на листопад прогнозують зниження обсягів бізнесу порівняно з аналогічним періодом минулого року. 13,1% - очікують отримати результат, не менший за показник минулого року, а 13,1% прогнозують зростання бізнесу.
Також позитивну динаміку демонструють показники чисельності персоналу. Так, частка персоналу (порівняно з 23 лютого), скорочена на поточний момент, у листопаді зменшилась до 24,5% (у вересні було 28%). Загалом станом на листопад було скорочено 1,155 млн працівників, і це менше за показник вересня.
В Офісі наголошують, що серед основних перешкод для відновлення бізнес називає непрогнозованість розвитку ситуації в країні, фінансові проблеми (відсутність достатнього капіталу) і недостатню кількість платоспроможних клієнтів в Україні.
Ключовою проблемою у взаємовідносинах із владою називають блокування податкових накладних, а також затримку з логістикою на кордоні (черги на митних пунктах) та відмову в доступі до державних програм підтримки (гранти, «Доступні кредити 5-7-9%» тощо).
Також суттєво впливає на роботу відключення електрики. 48% опитаних підприємств заявили про зниження з цієї причини оборотів на 20 і більше відсотків, 9,5% - втратили близько половини обороту, ще 7,5% опитаних втратили до 80% обороту, 7,9% - практично зупинилися.
Як повідомлялося, за даними Асоціації рітейлерів України, на 20 листопада рітейл відновив роботу 14,9 тис. магазинів із 16,4 тис., що працювали до початку повномасштабного вторгнення рф.
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