Україна отримала 2,2 мільярда доходів від арештованих російських та білоруських активів - БЕБ

Україна вже отримала понад 2,2 млрд грн доходів завдяки арештованим Бюро економічної безпеки російських та білоруських активів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Майно російської федерації та республіки білорусь, арештоване співробітниками Бюро економічної безпеки України, вже приносить дохід нашій державі. Йдеться про рухомий склад та товарно-матеріальні цінності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що АТ «Укрзалізниця» отримало 1,3 млрд грн доходу від комерційного використання арештованих залізничних вагонів та контейнерів, які належали компаніям рф та рб.

Також Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало чергову партію арештованого аміаку. Наразі вже продано три партії арештованого аміаку на загальну суму понад 910 млн грн.

Таким чином, держава вже отримала понад 2,2 млрд грн доходів завдяки арештованим БЕБ активам рф та рб, підсумували у відомстві.

З початку повномасштабної війни Бюро економічної безпеки України, в межах досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за фактами порушень в економічній сфері, ініціює арешт активів росії та білорусі (фізичних та юридичних осіб). Наразі, детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування у 22 кримінальних провадженнях.

Як повідомляв Укрінформ, Бюро економічної безпеки з початку війни ініціювало арешт російських та білоруських активів на 44 млрд грн.