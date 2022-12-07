Fitch змінило прогнози цін на енергетичне вугілля

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило оцінку вартості енергетичного вугілля у 2022-2023 роках, а також підвищило прогноз ціни нікелю на цей рік.

Ці оцінки агентство використовує у прогнозах операційної діяльності та фінансових показників компаній галузі, передає Інтерфакс-Україна.

Аналітики трохи підняли прогноз вартості енергетичного вугілля в Китаї, що відображає вищі ціни з початку року, а також посилення залежності від вугільної енергетики в країні в найближчому майбутньому через зниження вироблення гідроелектроенергії під впливом погодних умов.

Тим часом прогнози для австралійського вугілля на короткострокову перспективу були знижені, зокрема через теплу погоду в Європі - ключовий регіон споживання.

"Ми очікуємо, що загальний попит на енергетичне вугілля, яке постачається морем, залишиться в цілому стабільним, а постачання з Австралії нормалізуються у 2023 році, що знизить ціни, особливо після сезону циклонів у країні", - прогнозують аналітики агентства.

"Підвищення оцінки вартості нікелю на 2022 рік відображає зростання цін на досить неліквідному та нестабільному ринку, хоча наші фундаментальні погляди на попит та пропозицію залишаються незмінними", - наголошується у звіті.

Ціни на золото залишаються істотно вищими за середні показники за довгостроковий період, незважаючи на зниження цього року.

"Ми очікуємо, що ціни на золото продовжать нормалізацію в міру продовження циклу підвищення відсоткових ставок, припускаючи, що геополітичні ризики ослабнуть", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Fitch знизило прогноз цін на газ на цей і наступний роки.