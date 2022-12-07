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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна продав три спиртзаводи за день

 

Фонд держмайна продав на приватизаційних аукціонах 7 грудня три спиртзаводи на загальну суму 155 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

Ціна продажу перевищила стартову вартість лотів у 3,5 раза. В аукціонах брали участь 13 претендентів, додають у ФДМ.

Найбільшу суму інвестор заплатив за Жовтневий спиртзавод у Полтавській області - 85 млн грн.

За Гайсинський спиртзавод заплачено 40 млн грн.

За Барський спирткомбінат - 30 млн грн.

До кінця року Фонд держмайна запланував ще близько 70 аукціонів із приватизації.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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