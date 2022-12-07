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Фонд держмайна продав три спиртзаводи за день
16:49 07.12.2022 |
Фонд держмайна продав на приватизаційних аукціонах 7 грудня три спиртзаводи на загальну суму 155 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.
Ціна продажу перевищила стартову вартість лотів у 3,5 раза. В аукціонах брали участь 13 претендентів, додають у ФДМ.
Найбільшу суму інвестор заплатив за Жовтневий спиртзавод у Полтавській області - 85 млн грн.
За Гайсинський спиртзавод заплачено 40 млн грн.
За Барський спирткомбінат - 30 млн грн.
До кінця року Фонд держмайна запланував ще близько 70 аукціонів із приватизації.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
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