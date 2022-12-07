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АНАЛІТИКА

Україна може отримати $3 млрд з афганського фонду НАТО - ЗМІ

 

Україна може отримати додаткові кошти в результаті перерозподілу фонду, створеного НАТО для підтримки армії Афганістану, повідомляє Politico.

За даними видання, країни НАТО готові розглянути можливість перерозподілу $3,4 млрд, що перебувають у трастовому фонді, створеному для підтримки та навчання Національної армії Афганістану. Зазначається, що ця ініціатива загалом не викликає суперечок серед керівництва країн альянсу.

Очікується, що ці кошти зможуть у короткочасній перспективі вирішити питання допомоги Україні на тлі високої інфляції та зростання цін на енергоносії в Європі, а також ослабити внутрішнє напруження в НАТО на вирішальному етапі війни.

Джерело видання зазначило, що чиновники НАТО понад місяць обговорювали можливість використання афганських коштів для України, зокрема й під час жовтневої зустрічі у Брюсселі.

Фонд наразі заморожено, але альянс працює над розробкою механізму повернення або переспрямування коштів. Кожна країна сама має вирішити долю грошей. Деякі країни НАТО розглядають можливість використання частини або всіх коштів для України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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