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АНАЛІТИКА

Експорт IT-послуг перевищив $6 мільярдів з початку року

15:47 07.12.2022 |

Економіка

 

За результатами 10 місяців 2022 року експорт IT-послуг виріс на 9,9%, і приніс понад $6 млрд, перевищивши показник 2021 року на $542 млн.

Про це повідомляє Львівський ІТ Кластер з посиланням на дані Національного банку.

Водночас за 10 місяців поточного року загальний експорт послуг України скоротився на 10,8% у порівнянні з відповідним періодом торік. Негативні тенденції спостерігають і в IT-сфері: уже другий місяць поспіль фіксують від'ємні показники.

За даними НБУ, у порівнянні з вереснем обсяг експорту IT-послуг у жовтні зменшився на 7,4%. Відповідно, галузь отримала на $43 млн менше, а саме $535 млн.

Утім, через певне скорочення решти експорту послуг комп'ютерні послуги все ще складають значну частину в структурі експорту - 43,8%, що на 5,7% більше, ніж торік.

Якщо ж порівнювати з минулим роком, то цього жовтня обсяги експорту все ж були меншими на 16%, ніж у цей самий місяць минулоріч.

"До кінця року ми будемо і надалі бачити просідання експорту IT-послуг, зокрема через удари росії по критичній інфраструктурі України та проблеми з енергопостачанням. Водночас, попри усі випробування, IT галузь демонструє небачену стійкість. Адже у порівнянні з минулим роком експорт комп'ютерних послуг все ж зріс", - прокоментував CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

Як повідомлялося, за час війни кількість ІТ-спеціалістів без досвіду в Україні зросла у 3,5 раза.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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