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ЄБРР не знизив вимог щодо екологічності проєктів в Україні
12:00 07.12.2022 |
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) не знизив екологічних стандартів під час оцінки проєктів для інвестування в Україні, попри воєнні дії, повідомила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Банк зобов'язався повністю привести свою діяльність у відповідність до цілей Паризької угоди (з клімату) до кінця 2022 року. Отже, кожну інвестицію ЄБРР ретельно перевіряють, щоб переконатися, що вона відповідає цій меті. Наші екологічні (зокрема кліматичні) стандарти не змінилися", - повідомила Рено-Бассо.
За її словами, банку довелося знайти нові способи застосування цих стандартів, провести належну обачність у складних ситуаціях та діяти швидко. "Але ми налаштовані на те, щоб, підтримуючи Україну, ми не пішли на компроміс щодо якості", - наголосила банкір.
Як один із прикладів таких інструментів вона навела запуск в Україні у вересні платформи Chapter Zero в межах Ініціативи з управління кліматом (CGI), яка реалізується у співпраці із Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) та підтримується ЄБРР. Мета платформи Chapter Zero - допомогти членам рад директорів компаній у ключових регіонах діяльності банку краще зрозуміти потенційні впливи кліматичних змін на майбутнє їхнього бізнесу.
"Запуск Chapter Zero в Україні є гарним прикладом того, як допомагаючи українцям задовольнити їхні нагальні потреби, ми також допомагаємо їм побудувати інститути та політики, які стануть основою більш екологічної та кращої України в майбутньому", - зазначила Рено-Бассо.
Нове відділення Chapter Zero Ukraine & Caucasus створено на базі Київської школи економіки (КШЕ). Інтелектуальним партнером в Україні є "Делойт".
"Делойт" надає інтегровані рішення щодо економічної діяльності в галузі енергетики, природних ресурсів та добувної промисловості, медико-біологічних наук та охорони здоров'я, технологій, медіа та телекомунікацій, споживчого, фінансового, державного та соціального секторів.
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