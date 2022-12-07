Фінансові новини
- |
- 07.12.22
- |
- 13:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄБРР на кінець листопада-2022 надав Україні більше ніж EUR1 млрд і мобілізував понад EUR1,4 млрд донорської підтримки
11:55 07.12.2022 |
Європейський банк реконструкції та розвитку підтверджує свої зобов'язання інвестувати в Україну EUR3 млрд протягом 2022-2023 років, що на 50% більше, ніж було до війни, заявила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Станом на кінець листопада 2022 року банк уже провадив діяльність у країні більш ніж на EUR1 млрд, і наші повні результати за 2022 рік ми оголосимо на початку наступного року", - зазначила голова банку.
"Половина цього була на нашому власному балансі, інша половина складалася із щедрої підтримки наших донорів та партнерів у формі грантових коштів або гарантій розподілу ризиків та перших збитків", - уточнила Рено-Бассо.
Вона зазначила, що загалом банк мобілізував уже понад EUR1,4 млрд донорської підтримки, що включає EUR1,1 млрд фінансування, які вже забезпечені та підписані, та ще EUR0,6 млрд узятих зобов'язань.
Серед донорів, за її словами, США, які внесли $500 млн до створеного Фонду кризового реагування на війну в Україні, Норвегія, що надає EUR200 млн на підтримку енергетичної та продовольчої безпеки України через ЄБРР, та Нідерланди, які виділили EUR72 млн грантового фінансування для "Укренерго".
Рено-Бассо додала, що Велика Британія надає гарантію в розмірі EUR54,4 млн для підтримання позики ЄБРР для "Укренерго", а Канада та Німеччина гарантіями на EUR36,5 млн та EUR50,0 млн, відповідно, підтримали кредит ЄБРР на EUR300 млн для НАК "Нафтогаз України" для закупівлі газу до зимового сезону.
Крім того, зазначила президент ЄБРР, ЄС надав гарантії обсягом EUR66,8 млн, щоб підтримати кредити ЄБРР для "Укренерго", "Укрзалізниці" та "Фармака".
"Інші донори включають Францію (яка надасть EUR100 млн незабезпеченої гарантії для НАК "Нафтогаз" та "Укрзалізниці"), Іспанію (що взяла зобов'язання на суму EUR100 млн щодо надання незабезпеченої гарантії на підтримку продовольчої безпеки та муніципального сектору), Італію, Японію Швейцарію тощо", - зазначила Рено-Бассо.
Говорячи про роботу наступного року, вона заявила, що ЄБРР і далі рішуче підтримуватиме своїх клієнтів та критично важливу інфраструктуру.
"Наші зобов'язання щодо інвестицій в Україну залежать від кількох чинників, зокрема від готовності наших акціонерів та донорів підтримати розподіл ризику будь-яких нових інвестицій, наявності надійних, придатних для підтримання проєктів в Україні та майбутнього напряму війни", - сказала президент банку.
Вона також наголосила на важливості залучення приватного сектору.
"Потреби у відновленні української економіки є величезними, і всі вони не можуть бути покриті міжнародними фінансовими установами та багатосторонніми банками розвитку. Участь приватних інвесторів має вирішальне значення", - зазначила Рено-Бассо.
За її словами, ЄБРР зосереджений на підтриманні реальної економіки, що доповнює бюджетну підтримку, яку надають інші міжнародні партнери.
"З початку російської агресії наші інвестиції спрямовуються на п'ять основних сфер: енергетичну безпеку, фінансування торгівлі, критично важливу інфраструктуру та підтримку муніципалітетів, продовольчу безпеку та корпоративний сектор (наприклад, фармацевтичний сектор)", - нагадала президент банку.
За її словами, поки що зарано говорити, як зміняться пріоритети та інвестиції у 2023 році, оскільки це залежатиме від війни та багатьох інших чинників, але в будь-якому разі ЄБРР і далі рішуче підтримуватиме реальну економіку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Угорщина заблокувала виділення Україні EUR18 млрд макрофіну у 2023 році. ЄС продовжить шукати рішення
|Повернути території, захоплені після 24 лютого: Блінкен про допомогу США Україні
|Президент більше спілкується із західними журналістами, тому що ми залежні від постачання зброї з країн-партнерів - Никифоров
|Залужний привітав військових із Днем ЗСУ: Вірю в кожного з вас і в нашу перемогу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нідерланди запропонували нову ідею, щоб запобігти стрибкам цін на газ у ЄС
|Бензин продовжує дорожчати, середня ціна зросла вже до 53 гривень за літр
|Дефіцит електроенергії зберігається на суттєвому рівні - «Укренерго»
|ЄБРР не знизив вимог щодо екологічності проєктів в Україні
|ЄБРР на кінець листопада-2022 надав Україні більше ніж EUR1 млрд і мобілізував понад EUR1,4 млрд донорської підтримки
|Нафта стабілізувалася, оскільки надії на відродження Китаю компенсують невизначеність щодо Росії
Бізнес
|Ілон Маск анонсував перше вживлення чіпа в мозок людини
|Міжнародний експеримент із чотириденним робочим тижнем визнали успіхом: задоволені всі
|Препарат леканемаб став проривом у лікуванні хвороби Альцгеймера
|Corning анонсувала захисне скло Gorilla Glass Victus 2, здатне виживати під час падіння на бетон з висоти до 1 метра
|Засновник Alibaba переїхав до Японії через тиск китайської влади, - Financial Times
|Starlink підвищує абонплату для українців з $60 до $75 на місяць, а вартість обладнання — з $600 до $700
|Nissan представив нове покоління мінівена Serena