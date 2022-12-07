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Мала приватизація: провели вже понад 120 аукціонів на €1,8 мільярда
22:30 06.12.2022 |
Фонд державного майна у вересні-листопаді 2022 року провів понад 120 аукціонів малої приватизації на 1,8 млрд грн, із них 1 млрд грн вже надійшло до бюджету.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ФДМУ.
«Протягом вересня-листопада Фонд держмайна провів понад 120 аукціонів малої приватизації на Прозорро.Продажі. Загальна сума переможних торгів - 1,8 млрд грн. З них 1 мільярд вже надійшов в український бюджет», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що решту коштів переможці аукціонів або ще не перерахували в бюджет, або відмовились сплачувати. До кінця року фонд планує провести ще близько 80 аукціонів, а у 2023 році - відновити велику приватизацію.
У ФДМУ уточнили, що онлайн-аукціони і система працюватимуть, щоб підтримувати економіку, незалежно від відключень електроенергії чи блекауту по всій Україні. Наразі для учасників є понад 40 майданчиків, які готові консультувати з будь-яких питань щодо приватизації.
Як повідомлялось, у листопаді Верховна Рада ухвалила закон щодо спрощення процедури приватизації державного і комунального майна, яке перебуває у податковій заставі. Це дозволяє розблокувати процедуру приватизації 41 об'єкта державної форми власності із сукупною стартовою ціною 1 млрд грн.
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