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Клуб експертів та Клуб експортерів допоможуть українському бізнесу вийти на міжнародний ринок
17:24 06.12.2022 |
Київський аналітичний центр "Клуб експертів" спільно з консалтинговою компанією "Клуб експортерів України" та інформаційним порталом Оpen4business запустили новий проект з метою допомоги українському бізнесу у досягненні успіху на міжнародних ринках.
За словами засновників проекту, на першому етапі буде створено серію відео-курсів на платформі YouTube, за допомогою яких можна буде ознайомитися особливостями ведення бізнесу в країнах ЄС, імпорту та експорту товарів, правил європейської сертифікації тощо.
«Завдяки нашому проекту бізнес зможе отримувати оперативні консультації та допомогу від наших представників як у Європі, так і в Україні», - зазначив засновник «Клубу експертів» Максим Уракін.
За словами СEO «Клубу експортерів України» Євгенії Литвинової, бізнес проект включатиме не лише серію навчальних відео, а й можливість надання спеціалізованих консультацій тим компаніям, які бажають швидко та з мінімальними витратами вийти на європейський та світовий ринок.
«Для кожного консалтингового завдання нашого замовника ми ретельно підбираємо проектну групу, яка формується із внутрішніх та зовнішніх експертів, які є фахівцями у необхідних галузях. Наявність добрих контактів та репутації всередині країни, як у галузях, так і з різними державними органами, дозволяє нам швидко і ефективно реалізовувати проекти», - зазначила Литвинова.
Для отримання індивідуальної консультації щодо ведення бізнесу в ЄС та інших країнах світу, Ви можете заповнити онлайн-форму за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeit-dG6SJ9E9QtDSZ4ggqQEmn1RHyAMKfDqO90Db4cDn1ZEA/viewform
Партнери проекту:
Клуб експортерів: https://people2people.com.ua/ru/
Портал Open4business: https://open4business.com.ua
Канал клубу експертів: https://www.youtube.com/@user-nz9lh8yg9g
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