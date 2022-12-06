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Україна розраховує закрити дефіцит бюджету в $38 мільярдів завдяки підтримці партнерів - Шмигаль

16:35 06.12.2022 |

Економіка

 

Україна розраховує на те, що бюджетний дефіцит у наступному році вдасться закрити завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з Прем'єр-міністром Молдови Наталії Гавріліце, передає кореспондент Укрінформу.

"Дефіцит бюджету загально відомий - 38 млрд доларів на наступний рік. Фактично ми маємо на сьогодні політичні обіцянки та вже проголосовані 17 млрд євро від Європейської Комісії, від Європейського Союзу. Ми маємо також обіцянки від Сполучених Штатів Америки у сумі 9,8 мільярда доларів. Ми також працюємо з МВФ, з яким вже маємо програму моніторингу. І не пізніше першого кварталу, сподіваємося отримати велику програму фінансову, яка також стане суттєвою фінансовою підтримкою для України, що дозволить нам повністю закрити увесь дефіцит бюджету 2023 року", - сказав Шмигаль.

Він запевнив, що нині українська влада активно працює на цим питанням із міжнародними фінансовими організаціями та інституціями, із G7.

Як повідомляв Укрінформ, Державний бюджет на 2023 рік передбачає понад 1 трлн грн на фінансування армії, інші ключові видатки - це пенсії, медицина та освіта.

За оцінками Міністерства фінансів, у наступному році щомісячний дефіцит бюджету становитиме 3-4 млрд дол.
 

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