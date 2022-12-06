Гетманцев анонсував вирішення проблеми з ліцензіями на зберігання пального для генераторів

Верховна Рада ухвалить зміни законодавства, щоб вирішити колізію з необхідністю отримувати ліцензії для бізнесу на зберігання пального для генераторів.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Щодо чергової "зради" із штрафами за зберігання пального без ліцензії - повідомляю, що жодного штрафу на суб'єктів господарювання (крім, звичайно, АЗС, НПЗ та оптовиків) у період зими накладено не буде. Відповідні зміни будуть внесені до законодавства незабаром", - пообіцяв голова комітету.

Гетманцев також пообіцяв, що Державна податкова служба не проводитиме перевірок бізнесу на наявність таких ліценцій. Він також запевнив, що зберігання пального не суб'єктами господарювання не тягне відповідальності і зараз".

Нагадаємо, наприкінці листопада на сайті Головного управління ДПС у Чернівецькій області з'явилась публікація про відповідальність за неліцензійне зберігання пального, однак її швидко прибрали.

Водночас податкові консультанти стверджують, що за чинним законодавством, платник податків, який використовує пальне винятково для потреб власного споживання чи промислового перероблення та не реалізує його іншим особам, все ж має отримати відповідну ліцензію, однак за спрощеною процедурою.