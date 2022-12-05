Рекламний медіа-ринок за рік впав на понад 60%

Рекламний медіа-ринок України у 2022 році втратив близько двох третин - 63% - свого обсягу у гривні, без урахування інфляційних процесів.

Про це свідчать дані Всеукраїнської рекламної коаліції.

Зазначається, що початок року для реклами на телебаченні був обнадійливим й навіть перевищував прогнози щодо зростання, але з початком війни ринок рухнув. Поступове відновлення почалося з серпня, а осінні об'єми вже становили майже третину від довоєнного рівня.

Медіа рекламний ринок України 2022

Підсумки 2021, млн.грн. Підсумки 2022, млн.грн. Відсоток зміни 2022 до 2021, % ТБ-реклама, всього 13 642 2 604 - 81% Пряма реклама 11 854 2 370 -80% Спонсорство 1 788 234 -87% Реклама в пресі, всього 1 599 342 -79% Національна преса 960 221 -77% в т.ч. Спонсорство 243 56 -77% Регіональна преса 268 51 -81% Спеціалізована преса 371 70 -81% OOH Media, всього 4 098 1 756 -57% Зовнішня реклама 3 092 1363 -56% Транспортна реклама 397 90 -77% DOOH 518 273 -47% Indoor реклама 90 30 -67% Радіо реклама, всього 855 333 -61% Національне 605 240 -60% Регіональне 80 33 -59% Спонсорство 170 60 -65% Реклама в кінотеатрах 26 2 -92% Digital (Internet) Media реклама 12 833* 7 190 -42% Всього рекламний медіа ринок 33 053 12 227 -63%

* оновлені фактичні дані за підсумками 2021 року

В цілому, пряма ТБ-реклама в 2022 році скоротилась майже на 80% і становить 2,37 млрд грн, спонсорство втратило 87% й не перевищує 234 млн грн.

За оцінками Української Асоціації Медіа Бізнесу з початком повномасштабних військових дій на території України ринок реклами у пресі впав до 0. Починаючи з травня, рекламодавці почали обережно повертатися, і за літо обсяги розміщень вийшли на рівень 25-30% до обсягів довоєнного року. Ситуація виглядає кращою для національних медіа, і гіршою - для місцевих та спеціалізованих.

Зовнішня реклама (OutOfHomeMedia) відзначає, що значне падіння попиту, спричинене початком війни, було частково скомпенсоване після стабілізації ситуацій на території України, віддаленій від зони бойових дій. Активізація бізнесу в західній та центральній частині країни дозволила відновити попит на ООН, особливо на цифрові носії.

Ситуація значно ускладнилася після бомбувань у жовтні та листопаді цивільної інфраструктури: нестача електроенергії призвела до перебоїв у роботі DOOH, але аналогові носії стали користуватися попитом споживачів.

Водночас для радіореклами друге півріччя дало приводи для стриманого, але оптимізму. Так, темпи відновлення реклами на радіо в четвертому кварталі навіть перевершили очікування сейлхаусів. Також у другому півріччі радіо отримало нових рекламодавців з категорії "лікарські препарати", активними були торгівля, фінанси, казино, онлайн-казино та букмекери, мобільні оператори. Зберігся попит на регіональну рекламу, а в західній частині України виручка окремих радіостанцій в кінці року досягла минулорічних обсягів.

Реклама в кінотеатрах фігурує в загальному рекламному медіа-спліті скоріше номінально та оперує своїми об'ємами реклами у мирні довоєнні місяці - січні та лютому.

Просідання ринку digital-реклами склало 42%. Обсяг цього ринку 2022 року оцінюють у 7,19 млрд грн ( у 2021 року було 12,8 млрд грн).

Digital реклама (за класифікацією IAB Україна)

Категорія Факт 2021 Очікувані дані 2022, млн грн Динаміка 22/21 ПРОГНОЗ 2023 Динаміка 23/22 Банерна реклама, оголошення в соціальних мережах, rich medіа 5037 3595 -29% 4134 15% Спонсорство Цифрове відео, вкл. Youtube 7326 3595 -51% 4494 25% ВСЬОГО ІНТЕРНЕТ МЕДIА 12363 7190 -42% 8628 20% Пошук (платна видача в пошукових системах), включаючи частину GDN, щонайменше 17835 12484.5 -30% 15606 25% Інфлюенсер маркетинг 494 124 -75% 155 25% SMM* 840 420 -50% 546 30% Інший діджитал 693 346.5 -50% 450 30% ВСЬОГО ІНТЕРНЕТ РИНОК 32225 20565 -36% 25385 23%

* містить частину медіабюджетів, розміщені через профільні агенції

Ще у січні-лютому зростання по інтернет-медіарекламі було по 28%.



