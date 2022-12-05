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АНАЛІТИКА

Мінфін назвав пікові періоди повернення боргів України в наступному році

13:39 05.12.2022 |

Економіка

 

Міністерство фінансів України оприлюднило графік помісячних платежів за державним боргом за чинними договорами на 1 грудня 2022 року. У 2023 році необхідно виплатити 614,51 млрд гривень, у т.ч. за внутрішнім боргом - 486,00 млрд гривень, за зовнішнім - 128,50 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну.

Пікові платежі припадають на другий квартал 2023 року, коли Україна має повернути 232,93 млрд гривень, з яких виплати за внутрішнім боргом - 207,14 млрд гривень, за зовнішнім - 25,79 млрд гривень.

Мінфін назвав пікові періоди повернення боргів України в наступному році
За матеріалами: РБК-Україна
 

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