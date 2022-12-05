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АНАЛІТИКА

Австрія передає €20 мільйонів в траст-фонд Світового банку для України

 

Австрія зробить внесок у розмірі 20 млн євро до нового фонду допомоги Україні від Світового банку.

Як передає Укрінформ з посиланням на APA, про це заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер у суботу після зустрічі з віцепрезидентом Світового банку Анною Б'єрде.

"Таким чином ми демонструємо нашу солідарність з населенням і робимо стійкий внесок у стабільність в Європі", - сказав Бруннер.

Австрійський внесок стосується новоствореного цільового фонду Світового банку з надання допомоги, відновлення та реконструкції України Ukraine Recovery Trust Fund (URTF). Траст-фонд спрямований на підтримку України у плануванні та впровадженні заходів з відбудови, а також у підтримці державних послуг, у т.ч. в енергетичному секторі.

Глава Міністерства фінансів Австрії підкреслив, що відбудова "не може чекати до закінчення війни", і підтримка заходів у цьому напрямку є важливим завданням для Австрії.

Як повідомлялося, у жовтні Світовий банк заснував новий траст-фонд з метою першочергового відновлення України - Ukraine Recovery Trust Fund.

Загалом під час воєнного стану Світовий банк затвердив для України три позики на загальну суму 1,85 млрд євро та 91,16 млн дол.
 

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