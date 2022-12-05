Фінансові новини
- |
- 05.12.22
- |
- 12:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Австрія передає €20 мільйонів в траст-фонд Світового банку для України
12:00 05.12.2022 |
Австрія зробить внесок у розмірі 20 млн євро до нового фонду допомоги Україні від Світового банку.
Як передає Укрінформ з посиланням на APA, про це заявив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер у суботу після зустрічі з віцепрезидентом Світового банку Анною Б'єрде.
"Таким чином ми демонструємо нашу солідарність з населенням і робимо стійкий внесок у стабільність в Європі", - сказав Бруннер.
Австрійський внесок стосується новоствореного цільового фонду Світового банку з надання допомоги, відновлення та реконструкції України Ukraine Recovery Trust Fund (URTF). Траст-фонд спрямований на підтримку України у плануванні та впровадженні заходів з відбудови, а також у підтримці державних послуг, у т.ч. в енергетичному секторі.
Глава Міністерства фінансів Австрії підкреслив, що відбудова "не може чекати до закінчення війни", і підтримка заходів у цьому напрямку є важливим завданням для Австрії.
Як повідомлялося, у жовтні Світовий банк заснував новий траст-фонд з метою першочергового відновлення України - Ukraine Recovery Trust Fund.
Загалом під час воєнного стану Світовий банк затвердив для України три позики на загальну суму 1,85 млрд євро та 91,16 млн дол.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Гарантії безпеки» для Росії. Нова ідея Макрона обурила Україну
ТОП-НОВИНИ
|ЄС узгодив стелю ціни російської нафти
|Данілов не підтвердив перехід Києво-Печерської лаври у користування ПЦУ
|Іспанія передала Україні перші системи ППО Hawk – зустріч глав Міноборони
|Провал монополії на правду. Чому дві третини українців не дивляться телемарафон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Как обменять крипту на фиатные деньги?
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту зростають позаяк ОПЕК+ зберігає цілі скорочення видобутку, Китай послаблює обмеження COVID
|Австрія передає €20 мільйонів в траст-фонд Світового банку для України
|Україна завершує роботи зі створення ударного безпілотника, - «Укроборонпром»
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.12.22
|Голова YASNO звернув увагу на відсутність імпорту-експорту електроенергії в Україні
|Україна від початку війни залучила $25 мільярдів зовнішнього фінансування - Мінфін
Бізнес
|Nissan представив нове покоління мінівена Serena
|У США побудували найтонший у світі хмарочос
|Єврокомісія дозволила 4G та 5G на борту літаків – авіакомпанії забезпечать стільниковий зв’язок за допомогою технології пікосот
|Світові бренди призупинили рекламу у Twitter через рішення Маска, - FT
|США заборонили продаж обладнання Huawei та ZTE через побоювання китайського шпигунства
|DigiTimes: TSMC продаватиме пластини з 3-нм мікросхемами за $20 000 — на 25% дорожче 5-нм пластин
|Маск оголосив «амністію» для заблокованих акаунтів у Twitter