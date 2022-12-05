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Україна від початку війни залучила $25 мільярдів зовнішнього фінансування - Мінфін
10:58 05.12.2022 |
Україна від початку повномасштабної війни залучила до державного бюджету 25 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.
Про це повідомила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, передає Укрінформ із посиланням на пресслужба Мінфіну.
"На сьогодні Україна вже залучила до держбюджету 25 млрд доларів США зовнішнього фінансування від початку повномасштабної війни", - йдеться у повідомленні.
За словами заступниці міністра, дефіцит державного бюджету в 2022 році становить 5 млрд доларів щомісяця.
"В наступному році дефіцит прогнозується меншим, ніж цьогорічний - в розмірі 3-3,5 млрд доларів США на місяць. Тривають перемовини з міжнародними партнерами щодо залучення зовнішнього фінансування, адже одне з вкрай важливих завдань наступного року - це збереження економічної стабільності держави та забезпечення всіх соціальних видатків держбюджету", - зазначила Зикова.
Як повідомляв Укрінформ, державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-листопад 2022 року становили 1097,6 млрд грн.
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