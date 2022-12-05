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Україна завершує роботи зі створення ударного безпілотника, - «Укроборонпром»
Державний концерн "Укроборонпром" переходить до фінальної стадії випробувань українського ударного безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря "Укроборонпрому" Наталію Сад в ефірі телемарафону.
"Позаду - низка успішних випробувань. І ми переходимо до етапу випробування під впливом радіоелектронної боротьби. Після цього ми сподіваємося, що зможемо побачити його в бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року - намагаємося обіцянки дотриматися", - сказала Сад.
Передбачається, що український безпілотник зможе нести бойову частину 75 кг та мати дальність польоту до 1 000 км.
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