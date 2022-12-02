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Мінекономіки очікує спаду ВВП України в 2022 р. на 32-33,5%
17:55 02.12.2022 |
Міністерство економіки України змушене повернутися до первинного прогнозу падіння реального валового внутрішнього продукту цього року на 32-33,5% через російські атаки на енергетичну інфраструктуру, повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко на брифінгу в п'ятницю.
"Абсолютно очевидно, що макропрогноз має бути змінений, коректніше - відкоригований. Ми на початку року передбачали, що падіння економіки буде на рівні 32-33%. Далі економіка показала дуже високі адаптивні здібності. Але, враховуючи атаку на енергетичну систему, яка сталася в листопаді, звісно, частина підприємств призупинила свою діяльність. Це свідчить про те, що ми як Міністерство економіки дещо погіршили наші перспективи і, на жаль, повернулися до нашого попереднього прогнозу: до кінця року падіння ВВП може становити 32-33%, навіть 33,5%", - сказала Свириденко.
Вона припустила, що з цим погодяться і колеги з Національного банку України.
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