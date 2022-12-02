Банки за програмою «єОселя» видали вже 111 пільгових кредитів

У межах державної програми іпотечного кредитування "єОселя" видано вже 111 пільгових кредитів.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

"У рамках державної програми іпотечного кредитування видано вже 111 пільгових кредитів на суму 147,3 млн грн. Переважну більшість із них отримали військовослужбовці та правоохоронці (майже 91% від усіх виданих позик)", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що загальна кількість заявок від потенційних позичальників, які отримали банки в рамках програми "єОселя", становить більше 21 тис.

Нараз 6 829 заявників отримали попереднє позитивне рішення банків. Далі на них чекає підтвердження даних, пошук квартири та підготовка документів.

На розгляді в банках перебувають ще 6 816 заявок.

За інформацією Мінекономіки, переважну більшість квартир (78%) учасники програми "єОселя" знаходять і купують на вторинному ринку житла, 22% беруть кредит на житло від забудовників.

Як повідомлялося, із жовтня на порталі "Дія" у тестовому режимі запрацювала програма доступного кредитування для українців "єОселя". Це програма доступного кредитування на житло з пільговими ставками 3% для чотирьох категорій або 7% - для всіх інших категорій. Умови кредитування за програмою: пільгова відсоткова ставка; максимальний термін кредитування - до 20 років; мінімальний перший платіж - не менше ніж 20% від суми. В її межах пільгові кредити під 3% на житло можуть отримати військовослужбовців за контрактом, захисники України, силовики та їхні родини, а також медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.