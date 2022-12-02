Українці вже завезли майже 5 тисяч електрогенераторів без сплати мита

В Україну із застосуванням пільг фізичними особами ввезено 4 тис. 952 електрогенераторів на суму 30,4 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це Державна митна служба повідомляє у Телеграмі.

"Понад 392 тис. електрогенераторів та інших товарів, призначених для відновлення енергетики та забезпечення України електроенергією, ввезено в Україну без сплати митних платежів", - йдеться у повідомленні.

З початку запровадження пільг, наданих згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада цього року №1260, без сплати митних платежів в Україну фізичні особи-підприємці та юридичні особи ввезли електрогенераторів та інших товарів, призначених для відновлення енергетики та забезпечення України електроенергією, понад 392 тис. шт. Сума наданих пільг становить понад 885 млн грн.

"У той же час із застосуванням пільг фізичними особами ввезено та оформлено для вільного використання електрогенераторів усіх типів 4952 шт. на суму 30,4 млн грн", - ідеться в повідомленні.

В митній службі нагадують, що без сплати митних платежів як фізичні, так і юридичні особи можуть ввозити в Україну електрогенераторні установки, трансформатори (крім, товарів цивільної авіації), акумулятори літій-іонні, електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми.

Також без сплати митних платежів можна ввозити в Україну електричну апаратуру для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, перемикачі, роз'єднувачі, запобіжники плавкі, блискавковідводи, обмежувачі напруги, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги понад 1 000 В.

Окрім цього, при ввезенні в Україну не підлягають митній оплаті електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1 000 В, а також з'єднувачі для оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів або кабелів. Зокрема, пульти, панелі, розподільні щити, ізолятори, обладнання та пристрої для фільтрування або очищення води.

В Державній митній службі нагадують, що зазначені товари потрібно просто задекларувати.

Декларування не потрібно, якщо сумарна фактурна вартість товарів не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі.

Також не потрібно декларування, якщо сумарна фактурна вартість товарів не перевищує еквівалент 150 євро, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях.

Окрім цього, не потрібно декларування, якщо вартість товарів не перевищує еквівалент 150 євро, що переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, та у несупроводжуваному багажі.

Як повідомляв Укрінформ, агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало 100 генераторів 22 громадам України.