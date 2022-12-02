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АНАЛІТИКА

Ракетні атаки Росії збільшили необхідний Україні щомісячний обсяг фінансової допомоги до 5 млрд доларів, — МВФ

11:49 02.12.2022 |

Економіка

 

Директор-розпорядник Міжнародного фінансового фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що пошкодження енергетичної інфраструктури України збільшили до 5 млрд доларів обсяг фінансової допомоги, необхідний країні.

Відповідну заяву Георгієва зробила в четвер, 1 грудня, під час конференції Reuters NEXT.

Масовані ракетні обстріли критичної інфраструктури України змінили оцінку необхідної фінансової допомоги, додавши 1 млрд доларів.

Ще в жовтні, до того, як Росія почала завдавати ударів по об'єктах енергетичної системи України, МВФ і влада країни оцінили необхідний обсяг міжнародної допомоги в 3-4 млрд доларів щомісяця.

"Україна не може прожити цей рік без фінансової підтримки... Ми у МВФ докладаємо всіх зусиль, щоб мати можливість збільшити нашу власну підтримку Україні", - сказала Георгієва.
За матеріалами: Українські Новини
 

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