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Світовий банк: рахунок за відновлення України зростає, проте немає жодної «втоми донорів»
09:17 02.12.2022 |
Сума коштів, які будуть потрібні на повоєнне відновлення України, вже перевищила 350 мільярдів доларів, як раніше оцінювали завдані країні збитки внаслідок повномасштабної військової агресії з боку РФ.
Про це заявив президент Світового банку Девід Малпасс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, очікувані витрати на відновлення України "трохи зростуть" порівняно з приблизно 350 мільярдами доларів, які оцінювалися раніше цього року, враховуючи націленість Росії на українську електромережу та іншу інфраструктуру.
При цьому Малпасс зазначив, що не виявив жодної "донорської втоми" в міжнародному співтоваристві, незважаючи на величезні витрати на війну.
Водночас було "гігантське розчарування" щодо РФ через продовження її агресії проти України.
"Це виснажлива війна, і вона дуже розчаровує", - сказав президент Світового банку та додав, що російські офіційні особи наразі були ізгоями, коли приїжджали на міжнародні зустрічі.
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